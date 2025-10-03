У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Подсветка красного цвета помогает при укачивании

Фото: Senivpetro/Unsplash

Симптомы укачивания в ночное время нейтрализует красная подсветка вокруг, выяснили ученые из Шанхая. Статью опубликовали в журнале Artificial Intelligence and Autonomous Systems.

В исследовании приняли участие три добровольца, каждый из которых субъективно оценивал степень укачивания. Параллельно с этим ученые отслеживали активность головного мозга и сердца с помощью ЭЭГ и ЭКГ.

В ходе эксперимента опробовали три типа освещения: теплый красный свет, холодный синий свет и полную темноту. Лучше всего помог красный: людей не укачало в 77,8% случаев. При синем свете — в 38,9% случаев. В темноте — хуже всего, в 27,8% случаев.

Красный свет успокаивает мозг: замеры ЭЭГ показали, что он усиливает альфа-волны, связанные с состоянием расслабленности, и, наоборот, снижает дельта-волны, которые свидетельствуют о стрессе.

Ранее ученые выяснили, что при укачивании помогает радостная и спокойная музыка. Такие композиции уменьшают симптомы на 56,7 и 57,3% соответственно. Более волнующая, страстная музыка снижает симптомы на 48,3%. Грустная музыка показала результат хуже, чем полное отсутствие звука.

