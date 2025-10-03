Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»

Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов

Фото: Google Japan

Специалисты Google Japan создали Gboard Dial — первую в мире клавиатуру, напоминающую телефоны 1990-х. Вместо привычных клавиш пользователю предлагают прокручивать диски, соответствующие символам.

Клавиатура изготовлена из пластика на 3D-принтере и состоит из девяти отдельных дисков. На самом большом из них вырезаны клавиши стандартной QWERTY-раскладки. Левый диск предназначен для функциональных клавиш, таких как Fn, Alt, Shift и подобных. Правый диск содержит цифры, математические символы и другие дополнительные клавиши.

Видео: Google Japan

«Клавиши для ввода текста и цифр удобно лежат в руке. Диски предотвращают случайное срабатывание и обеспечивают надежный ввод. Жужжащий звук с ноткой ностальгии подарит совершенно новые ощущения от набора текста», — говорят в Google Japan.

Купить новинку будет нельзя. Однако разработчики разместили чертежи устройства на GitHub, чтобы каждый желающий мог самостоятельно собрать такую клавиатуру дома. Ежегодно Google Japan демонстрирует необычные прототипы клавиатур для внутренних экспериментов, так, в 2022 году был представлен макет Gboard Bar, где все буквы расположены в одну линию.

В сентябре пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.

