Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов

Специалисты Google Japan создали Gboard Dial — первую в мире клавиатуру, напоминающую телефоны 1990-х. Вместо привычных клавиш пользователю предлагают прокручивать диски, соответствующие символам.
Клавиатура изготовлена из пластика на 3D-принтере и состоит из девяти отдельных дисков. На самом большом из них вырезаны клавиши стандартной QWERTY-раскладки. Левый диск предназначен для функциональных клавиш, таких как Fn, Alt, Shift и подобных. Правый диск содержит цифры, математические символы и другие дополнительные клавиши.
«Клавиши для ввода текста и цифр удобно лежат в руке. Диски предотвращают случайное срабатывание и обеспечивают надежный ввод. Жужжащий звук с ноткой ностальгии подарит совершенно новые ощущения от набора текста», — говорят в Google Japan.
Купить новинку будет нельзя. Однако разработчики разместили чертежи устройства на GitHub, чтобы каждый желающий мог самостоятельно собрать такую клавиатуру дома. Ежегодно Google Japan демонстрирует необычные прототипы клавиатур для внутренних экспериментов, так, в 2022 году был представлен макет Gboard Bar, где все буквы расположены в одну линию.
В сентябре пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.