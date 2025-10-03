Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов

Клавиатура изготовлена из пластика на 3D-принтере и состоит из девяти отдельных дисков. На самом большом из них вырезаны клавиши стандартной QWERTY-раскладки. Левый диск предназначен для функциональных клавиш, таких как Fn, Alt, Shift и подобных. Правый диск содержит цифры, математические символы и другие дополнительные клавиши.