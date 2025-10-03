Модераторы тиктока начали массово удалять комментарии эмоджи с изображением зеленой коробки яблочного сока, рассказал Yahoo! News. Пользователи предполагают, что смайлик используют в качестве скрытого антисемитского символа.
Проблема заключается в созвучии английских слов juice (сок) и jews (евреи). Возможно, смайлик сока используют для обхода системы модерации контента.
В официальных уведомлениях тиктока фигурирует совершенно иная причина блокировки. Пользователям сообщают о нарушении правил, связанных с пропагандой «алкоголя, табачных изделий и наркотиков».
Ранее похожую критику вызвала реклама American Eagle с Сидни Суини со слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы». В нем присутствует игра слов: great jeans («отличные джинсы») — great genes («отличные гены»). По словам специалиста по рекламе и профессора Робин Ланды, «такой каламбур — это не просто промах бренда, он отсылает к тревожной исторической подоплеке» и идеологии американской евгеники, пропагандирующей превосходство белой расы.