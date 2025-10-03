У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»

TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте

Фото: Freepik/Freepik

Модераторы тиктока начали массово удалять комментарии эмоджи с изображением зеленой коробки яблочного сока, рассказал Yahoo! News. Пользователи предполагают, что смайлик используют в качестве скрытого антисемитского символа.

Проблема заключается в созвучии английских слов juice (сок) и jews (евреи). Возможно, смайлик сока используют для обхода системы модерации контента.

В официальных уведомлениях тиктока фигурирует совершенно иная причина блокировки. Пользователям сообщают о нарушении правил, связанных с пропагандой «алкоголя, табачных изделий и наркотиков».

@8ee0ne

Ранее похожую критику вызвала реклама American Eagle с Сидни Суини со слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы». В нем присутствует игра слов: great jeans («отличные джинсы») — great genes («отличные гены»). По словам специалиста по рекламе и профессора Робин Ланды, «такой каламбур — это не просто промах бренда, он отсылает к тревожной исторической подоплеке» и идеологии американской евгеники, пропагандирующей превосходство белой расы.

Расскажите друзьям
Теги:
Yahoo