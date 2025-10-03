В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

Самая дорогая усадьба в Москве продается за 9 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.
Усадьба площадью 5000 квадратных метров с земельным участком размером 2 гектара расположена в Орлово-Давыдовском переулке. Отмечается, что в ее стоимость не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительных вложений от нового владельца на сумму около 3,26 млрд рублей. «Соответственно инвестиции в готовый продукт составят 150 млн долларов (более 12 млрд рублей)», — сказал собеседник агентства.
Усадьбы предлагаются и на первичном, и на вторичном рынках, добавил эксперт. «Частные владельцы практически никогда не продают их на открытом рынке. Люди расстаются с такими трофейными объектами только в крайних случаях», — отметил он.
Недавно Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина. Это единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба. Здание готовят к реставрации, в том числе под выставочное дело.