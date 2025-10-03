В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

Усадьба площадью 5000 квадратных метров с земельным участком размером 2 гектара расположена в Орлово-Давыдовском переулке. Отмечается, что в ее стоимость не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительных вложений от нового владельца на сумму около 3,26 млрд рублей. «Соответственно инвестиции в готовый продукт составят 150 млн долларов (более 12 млрд рублей)», — сказал собеседник агентства.