В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»

В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

Фото: Департамент культурного наследия Москвы

Самая дорогая усадьба в Москве продается за 9 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.

Усадьба площадью 5000 квадратных метров с земельным участком размером 2 гектара расположена в Орлово-Давыдовском переулке. Отмечается, что в ее стоимость не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительных вложений от нового владельца на сумму около 3,26 млрд рублей. «Соответственно инвестиции в готовый продукт составят 150 млн долларов (более 12 млрд рублей)», — сказал собеседник агентства.

Усадьбы предлагаются и на первичном, и на вторичном рынках, добавил эксперт. «Частные владельцы практически никогда не продают их на открытом рынке. Люди расстаются с такими трофейными объектами только в крайних случаях», — отметил он.

Недавно Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина. Это единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба. Здание готовят к реставрации, в том числе под выставочное дело.

Расскажите друзьям