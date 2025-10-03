Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix

В проекте также поучаствуют Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six»), Кристин Фросет («О, Канада»), Бен Рэдклифф («Властелины воздуха») и Марго Мартиндейл («Американцы»). Режиссером первых трех эпизодов будет Шеннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»), она же выступит исполнительным продюсером шоу. Продюсером, шоураннером и сценаристом выступит Эмма Фрост, известная по таким сериалам, как «Испанская принцесса», «Белая принцесса» и «Белая королева».



Книга «Эпоха невинности» в 1921 году была удостоена Пулитцеровской премии. Роман был неоднократно экранизирован. Наиболее известной адаптацией стал фильм Мартина Скорсезе «Век невинности» 1993 года, в котором снялись Дэниел Дей-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер, Мириам Маргулис и другие.