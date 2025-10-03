У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix

Фиона Глэскотт («Джулия», «Бруклин», «Фантастические твари»), Белинда Бромилоу («Великая», «Супруги Роуз») и Эмма Шипп («Соперники») присоединились к актерскому составу мини-сериала «Эпоха невинности», пишет Variety. Картина будет основана на одноименном романе Эдит Уортон.

Действие в шоу развернется в Нью-Йорке 1870-х годов. В центре сюжета ―  преуспевающий адвокат Ньюленд Арчер, который должен выбрать  между невестой Мэй и ее кузиной Эллен.

В проекте также поучаствуют Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six»), Кристин Фросет («О, Канада»), Бен Рэдклифф («Властелины воздуха») и Марго Мартиндейл («Американцы»). Режиссером первых трех эпизодов будет Шеннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»), она же выступит исполнительным продюсером шоу. Продюсером, шоураннером и сценаристом выступит Эмма Фрост, известная по таким сериалам, как «Испанская принцесса», «Белая принцесса» и «Белая королева».

Книга «Эпоха невинности» в 1921 году была удостоена Пулитцеровской премии. Роман был неоднократно экранизирован. Наиболее известной адаптацией стал фильм Мартина Скорсезе «Век невинности» 1993 года, в котором снялись Дэниел Дей-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер, Мириам Маргулис и другие.

