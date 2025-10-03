У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила новый трейлер «Черного телефона-2» ― продолжения хоррор-триллера с Итаном Хоуком. Премьера запланирована на 17 октября.

События продолжения разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Спасенный из логова убийцы 17-летний Финни все еще пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь в опасности оказывается его 15-летняя сестра Гвен, которая начинает видеть загадочные сны о черном телефоне. Ее также терзают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере. Чтобы разгадать эту загадку, она уговаривает Финни отправиться вместе с ней в лагерь из своих снов.

Видео: Universal Pictures

К ролям Финни и Гвен вернулись Мейсон Темз и Мадлен МакГро. С ними на экране появятся Демиан Бичир, Арианна Ривас, Мигель Мора и Джереми Дэвис. Режиссером вновь выступает Скотт Дерриксон. Сценарий написали Дерриксон и С.Роберт Каргилл по мотивам рассказа Джо Хилла.

Первая часть «Черного телефона» вышла в 2021 году. Фильм рассказывал историю 13-летнего Финни, которого похитил серийный убийца. Запертый в звуконепроницаемом подвале, Финни начал получать звонки на мистический черный телефон от призраков предыдущих жертв убийцы, которые помогали ему спланировать побег. Параллельно сестра мальчика Гвен использовала свой дар ясновидения, чтобы найти брата и помочь ему. 

