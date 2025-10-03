Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»

События продолжения разворачиваются спустя четыре года после финала первого фильма. Спасенный из логова убийцы 17-летний Финни все еще пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь в опасности оказывается его 15-летняя сестра Гвен, которая начинает видеть загадочные сны о черном телефоне. Ее также терзают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере. Чтобы разгадать эту загадку, она уговаривает Финни отправиться вместе с ней в лагерь из своих снов.