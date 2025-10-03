Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»

В сети появился новый трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Его премьера состоится 5 октября, в 23.45 по японскому времени.
В ролике показали ключевые события грядущей арки — битву Ассоциации героев против Ассоциации монстров, будущее Гароу — и традиционно невозмутимого Сайтаму.
Первая серия нового сезона, «Стратегическое совещание», выйдет 12 октября. По сюжету герои класса S разрабатывают план спасения похищенного сына спонсора, Фубуки предлагает Сайтаме присоединиться к ее команде, а Гароу приходит в себя в логове монстров.
Кресло сценариста продолжает занимать Томохиро Судзуки. За музыку отвечает Макото Миядзаки, а за дизайн персонажей — Тикаси Кубота, Синдзиро Курода и Рёсукэ Сиракава.
Первый сезон «Ванпанчмена» вышел в эфир почти десять лет назад — в 2015 году. Второй увидел свет только в 2019-м. Третий сезон анонсировали только в 2022 году, и с тех пор информации о нем не было.
После первого сезона аниме-сериал обрел огромную популярность. Над ним работала студия Мadhouse, анимация которой получила хорошие отзывы. После долгого перерыва второй сезон «Ванпанчмена» стала курировать студия J.C.Staff. По итогу эта часть аниме была встречена сдержанными отзывами из‑за слабой анимации. Над третьим сезоном опять работает J.C.Staff.
«Ванпанчмен» («One Punch Man») — популярная японская манга, созданная художником под псевдонимом ONE. Она рассказывает историю супергероя Сайтамы, который может одолеть любого противника одним ударом, но от скуки стремится найти соперника, достойного борьбы.