Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»

Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»

Фото: 20th Century Fox Television

Маккенна Грейс рассказала, что на съемках фильма «Крик-7» впервые в жизни сорвала голос из‑за множества криков и воплей.

«Я потеряла голос, и это было так круто! Но на следующий день у меня было прослушивание для самого большого мюзикла, и я подумала: „Ну конечно, именно сейчас“», — призналась актриса.

Несмотря на опыт работы в жанре («Проклятие Аннабель-3», «Охотники за привидениями»), Грейс отметила, что съемки в «Крике-7» подарили ей новые впечатления и стали особенным испытанием.

В фильме актриса сыграла вместе с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, а также вернувшимися Мэттью Лиллардом и Дэвидом Аркеттом.

Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

Расскажите друзьям