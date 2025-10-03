Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»

Маккенна Грейс рассказала, что на съемках фильма «Крик-7» впервые в жизни сорвала голос из‑за множества криков и воплей.
«Я потеряла голос, и это было так круто! Но на следующий день у меня было прослушивание для самого большого мюзикла, и я подумала: „Ну конечно, именно сейчас“», — призналась актриса.
Несмотря на опыт работы в жанре («Проклятие Аннабель-3», «Охотники за привидениями»), Грейс отметила, что съемки в «Крике-7» подарили ей новые впечатления и стали особенным испытанием.
В фильме актриса сыграла вместе с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, а также вернувшимися Мэттью Лиллардом и Дэвидом Аркеттом.
Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.