Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора

Фото: Warner Bros.

Ко Дню учителя сервис «Литрес», «Ростелеком» и  LiveLib узнали у россиян, у каких героев литературы хотели бы учиться и с кем из книжных школьников и студентов себя ассоциируют. Рейтинг возглавил директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», пишет «Газета.ру».

За преподавателя проголосовали 25% респондентов. На второй строчке расположилась Лидия Михайловна из «Уроков французского» (13%), на третьей — еще один персонаж поттерианы, лесничий Рубеус Хагрид (12%).

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — прокомментировала редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Среди книжных учеников россияне также выделили героев из мира волшебства. Абсолютным лидером стала Гермиона Грейнджер, набравшая 25% голосов. Второе место заняли Тимур из повести «Тимур и его команда» и Холден Колфилд из романа «Над пропастью во ржи». Оба персонажа получили по 7% голосов.

Недавно исследователи сервиса Superjob выяснили, что 38% родителей первоклассников считают, что идеальным первым учителем для их ребенка станет женщина. Только 5% опрошенных предпочли бы педагога-мужчину.

