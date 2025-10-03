Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться

39-летний китаец Чжэн Ган арендовал квартиру недалеко от крупной больницы в Цзинане. Он создал в ней бесплатное временное жилье для семей, которые приехали из других городов, чтобы ухаживать за тяжелобольными родственниками. О Чжэн Гане рассказало издание South China Morning Post.
Идея проекта родилась из личного опыта мужчины — в 2020 году ему диагностировали опухоль мозга, и он 45 дней провел в больнице. Во время лечения он видел, как многим родственникам пациентов приходилось ночевать прямо на полу в больнице.
В 2022 году, полностью восстановившись, Чжэн Ган снял квартиру, разместил в ней двухъярусные кровати, купил базовые кухонные принадлежности и продукты — крупы, лапшу, масло. Он назвал пространство «Дом сострадания». В нем одновременно могут жить до 15 человек.
За несколько лет работы проект помог более чем 300 семьям. Одни оставались всего на несколько дней, другие — на месяц. Чжэн Ган подчеркивает, что гости могут оставаться столько, сколько им необходимо в зависимости от их обстоятельств.
Недавно в Лондоне вскрыли капсулу времени, находящуюся в фундаменте детской больницы. Предметы в 1991 году заложила принцесса Диана и двое детей, которые победили в конкурсе детской программы «Blue Peter».
Они выбрали 10 предметов, символизирующих жизнь в 1990-х. Среди них оказались: компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг «Rhythm of Love», лист переработанной бумаги, паспорт, коллекция британских монет, контейнер с пятью семенами деревьев, карманный телевизор, калькулятор на солнечной батарее, экземпляр газеты «Таймс», голограмма снежинки и фотография Дианы.