Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться

39-летний китаец Чжэн Ган арендовал квартиру недалеко от крупной больницы в Цзинане. Он создал в ней бесплатное временное жилье для семей, которые приехали из других городов, чтобы ухаживать за тяжелобольными родственниками. О Чжэн Гане рассказало издание South China Morning Post.