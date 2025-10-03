У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке

Фото: «Скажи Гордеевой»*/YouTube

В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Им стал режиссер, продюсер и педагог Эдуард Бояков. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента культуры Москвы.

«Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры»,  — говорится в посте.

По данным ведомства, Бояков уже 30 лет руководит различными театральными проектами. Он окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.

В 1994 году Эдуард  получил дипломы Московской международной высшей школы бизнеса и Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова. В 1995 году стал директором фестиваля «Золотая маска». После трудился в должности директора Российского академического молодежного театра, был художественным руководителем театра «Практика». Бояков — продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, режиссер уникального мультимедийного представления «Соборная площадь», созданного в 2024 году в кинопарке «Москино».  

С декабря 2018 по ноябрь 2021 года возглавлял МХАТ им. Горького. Покинул театр после конфликта с президентом МХАТа Татьяной Дорониной, назвавшей Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком».

В 2022 году режиссер основал в Москве Новый театр. В нем играют Леонид Якубович, Евдокия Германова, Дмитрий Певцов. Худрук Нового театра отмечал, что проект будет негосударственным. Главными принципами театра он назвал традиционализм, современный язык и новую актерскую антропологию.

В 2023 году Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой* заявил, что считает нужным лишить женщин избирательного права. По его мнению, голосовать должен только муж, причем и за супругу, и за всех своих детей, поскольку он глава семейства. 

* Катерина Гордеева внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

