Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке

В 1994 году Эдуард получил дипломы Московской международной высшей школы бизнеса и Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова. В 1995 году стал директором фестиваля «Золотая маска». После трудился в должности директора Российского академического молодежного театра, был художественным руководителем театра «Практика». Бояков — продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, режиссер уникального мультимедийного представления «Соборная площадь», созданного в 2024 году в кинопарке «Москино».