Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке

В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Им стал режиссер, продюсер и педагог Эдуард Бояков. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента культуры Москвы.
«Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры», — говорится в посте.
По данным ведомства, Бояков уже 30 лет руководит различными театральными проектами. Он окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.
В 1994 году Эдуард получил дипломы Московской международной высшей школы бизнеса и Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова. В 1995 году стал директором фестиваля «Золотая маска». После трудился в должности директора Российского академического молодежного театра, был художественным руководителем театра «Практика». Бояков — продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, режиссер уникального мультимедийного представления «Соборная площадь», созданного в 2024 году в кинопарке «Москино».
С декабря 2018 по ноябрь 2021 года возглавлял МХАТ им. Горького. Покинул театр после конфликта с президентом МХАТа Татьяной Дорониной, назвавшей Боякова «непрофессиональным и бездарным худруком».
В 2022 году режиссер основал в Москве Новый театр. В нем играют Леонид Якубович, Евдокия Германова, Дмитрий Певцов. Худрук Нового театра отмечал, что проект будет негосударственным. Главными принципами театра он назвал традиционализм, современный язык и новую актерскую антропологию.
В 2023 году Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой* заявил, что считает нужным лишить женщин избирательного права. По его мнению, голосовать должен только муж, причем и за супругу, и за всех своих детей, поскольку он глава семейства.
* Катерина Гордеева внесена Минюстом России в список иностранных агентов.