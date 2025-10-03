У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»

Фото: JoBro Productions & Film Finance

Стивен Джеймс («Сила воли») снимется в фильме о создании ленты «Рокки». Он сыграет роль Карла Уэзерса — чемпиона Аполло Крида и оппонента персонажа Сильвестра Сталлоне в оригинальном фильме, пишет Deadline.

Главную роль в картине исполнит Энтони Ипполито. Лента «Я играю Рокки» расскажет о молодом Сильвестре Сталлоне — актере с частично парализованным лицом и дефектами речи, который сам пишет сценарий боксерского кино. Его идея заинтересовывает крупную студию, но автор отказывается продавать права на текст, если ему не предоставят главную роль.

Актер не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм с самим собой в главной роли. В 1976 году фильм стал самым кассовым проектом и получил 10 номинаций на премию «Оскар»,  из которых выиграл три, включая награду «Лучший фильм».

Кто еще снимется в картине, пока неизвестно. Режиссером ленты станет лауреат «Оскара» Питер Фаррелли, снявший «Зеленую книгу». Продюсером проекта, который получит название «Я играю Рокки», станет Тоби Эммерих — экс-глава киностудии Warner Bros. Сценарий картины напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом». Дата премьеры пока не назначена.

