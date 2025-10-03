Доверие американцев к средствам массовой информации достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Всего 28% взрослых жителей США уверены, что газеты, ТВ и радио сообщают новости полно, точно и беспристрастно, показал опрос Gallup.
Максимум доверия — 68% — был зафиксирован в 1972 году. В 2002 году показатель составлял 49% и с того момента начал падать. В прошлом году был достигнут минимум — 31%. В этом году рекорд был побит.
Среди республиканцев доверие к СМИ впервые упало так низко — всего до 8%. Сторонники Республиканской партии в среднем не склонны доверять СМИ: с 2015 года их показатель не поднимался выше 21%. Среди демократов доверие к медиа тоже достигло минимума — 27%.
Из всех поколений молодежь — зумеры (18–29 лет) и миллениалы (20–49 лет) — доверяют СМИ меньше всех. Среди зумеров показатель — 28%, среди миллениалов — 23%.
Тем временем один из последних опросов ВЦИОМ показал, что россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию. Более половины жителей России (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай домашнего насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п.п. меньше — 50%.