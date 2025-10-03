«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин

«Яндекс Книги» выяснили, какими словами бранился и признавался в любви Сергей Есенин. Исследование было проведено к 130-летию поэта, которое отмечается 3 октября.
Так, в текстах Есенина часто встречаются резкие слова: «дурак», «прохвост», «трус», а также «злодей», «подлец», «сволочь», «скандалист». В поэтическом словаре поэта нашлось место и таким эпитетам, как «бандит», «мерзавец», «повеса», «разбойник», «шарлатан» и даже «леший».
В то же время лирическая сторона творчества наполнена теплыми обращениями. Поэт часто называл женщин «милой», «любимой», «красоткой» и «голубицей». Среди самых частых ласковых слов — «милый», «голубчик» и «дорогой».
«Этот контраст между бунтарством и лиричностью во многом определяет особенность художественного мира одного из самых народных русских поэтов», — отметили в «Яндекс Книгах».