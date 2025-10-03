«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин

Так, в текстах Есенина часто встречаются резкие слова: «дурак», «прохвост», «трус», а также «злодей», «подлец», «сволочь», «скандалист». В поэтическом словаре поэта нашлось место и таким эпитетам, как «бандит», «мерзавец», «повеса», «разбойник», «шарлатан» и даже «леший».