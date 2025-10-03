«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»

«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин

Фото: Wikimedia Commons

«Яндекс Книги» выяснили, какими словами бранился и признавался в любви Сергей Есенин. Исследование было проведено к 130-летию поэта, которое отмечается 3 октября.

Так, в текстах Есенина часто встречаются резкие слова: «дурак», «прохвост», «трус», а также «злодей», «подлец», «сволочь», «скандалист». В поэтическом словаре поэта нашлось место и таким эпитетам, как «бандит», «мерзавец», «повеса», «разбойник», «шарлатан» и даже «леший».

В то же время лирическая сторона творчества наполнена теплыми обращениями. Поэт часто называл женщин «милой», «любимой», «красоткой» и «голубицей». Среди самых частых ласковых слов — «милый», «голубчик» и «дорогой».

«Этот контраст между бунтарством и лиричностью во многом определяет особенность художественного мира одного из самых народных русских поэтов», — отметили в «Яндекс Книгах».

Расскажите друзьям