Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья

56-летний японец Койти Мацубара получает более 16 млн рублей в год на недвижимости и инвестициях, но работает уборщиком, чтобы оставаться здоровым и активным. О мужчине рассказало издание South China Morning Post.

Работа уборщиком приносит ему ежемесячный доход в 55 тыс. рублей (100 тыс. йен) — это сильно ниже средней зарплаты в Токио, 194 тыс. рублей (350 тыс. йен). Мацубара работает три раза в неделю по четыре часа в день.

«Я хочу, чтобы у меня было дело каждый день, чтобы я оставался здоровым и думал самостоятельно», — рассказал он. Мужчина живет в недорогой квартире, сам готовит себе еду, передвигается на велосипеде и не покупал себе новую одежду уже 10 лет. В 60 лет он собирается выйти на пенсию.

Путь Мацубары к финансовой независимости начался в юности. Он рос в неполной семье и всегда был вынужден долго копить, чтобы купить то, что хочет. После школы Мацубара несколько лет проработал на фабрике, жестко контролировал расходы и за несколько лет накопил около 1,6 млн рублей (3 млн йен), на которые купил свою первую студию.

«В то время рынок недвижимости достиг дна. Я предпринимал меры, чтобы избежать простоя жилья, и досрочно погасил ипотеку, постепенно увеличивая количество объектов недвижимости», — рассказал он. Сейчас ему принадлежат 7 квартир в Токио и пригородах, акции и фонды.

Другой пример бережливости — студент из Китая, получающий PhD в Швейцарии. Чтобы сэкономить на дорогой жизни, он ест корм для кошек в качестве источника белка. Парень рассчитал, что это самый выгодный протеин в стране. Для улучшения вкуса студент смешивает корм с арахисом.

