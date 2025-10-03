В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»

У Дома культуры «ГЭС-2» установили скульптуру семиметровой «Садовой лопатки» вместо «Большой глины № 4» швейцарского художника Урса Фишера.

«Садовая лопатка» выполнена мастерами поп-арта Класом Олденбургом и Кошье ван Брюгген. В своих работах они превращают привычные предметы в монументальные образы.

Куратор Франческо Бонами отмечает, что эта работа напоминает о «почти наивной радости искусства», которое вдруг начинает отражать истинную природу вещей.

«Перед нами не призыв вознестись на пьедестал, а приглашение спуститься вниз, к земле, чтобы посадить что‑то новое. „Садовая лопатка“ воплощает вечную связь культуры с землей, с людьми, с общечеловеческими ритуалами. Это сильный, шутливый и понятный художественный жест», — отметил он.

Одной из самых ярких работ дуэта стала семиметровая красная «Садовая лопатка», установленная в 2001 году в городе Де-Мойн (США). Скульптура обращается к идее созидательного труда, гармонии человека и природы, а также к самому понятию культуры, происходящему от латинского cultura — «возделывание земли».

Расскажите друзьям