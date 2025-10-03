У Дома культуры «ГЭС-2» установили скульптуру семиметровой «Садовой лопатки» вместо «Большой глины № 4» швейцарского художника Урса Фишера.
«Садовая лопатка» выполнена мастерами поп-арта Класом Олденбургом и Кошье ван Брюгген. В своих работах они превращают привычные предметы в монументальные образы.
Куратор Франческо Бонами отмечает, что эта работа напоминает о «почти наивной радости искусства», которое вдруг начинает отражать истинную природу вещей.
«Перед нами не призыв вознестись на пьедестал, а приглашение спуститься вниз, к земле, чтобы посадить что‑то новое. „Садовая лопатка“ воплощает вечную связь культуры с землей, с людьми, с общечеловеческими ритуалами. Это сильный, шутливый и понятный художественный жест», — отметил он.
Одной из самых ярких работ дуэта стала семиметровая красная «Садовая лопатка», установленная в 2001 году в городе Де-Мойн (США). Скульптура обращается к идее созидательного труда, гармонии человека и природы, а также к самому понятию культуры, происходящему от латинского cultura — «возделывание земли».