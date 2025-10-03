У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными

Фото: Temple Hill Entertainment

Билл Кондон, режиссер фильмов «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» и «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», рассказал, что добавил в серию элементы кэмпа. Об этом он поговорил с изданием The Hollywood Reporter.

«Я думаю, что добавил в нее немного допустимого кэмпа. Этот смех Майкла Шина», — пояснил режиссер. 

Он поделился, что серия «Сумерки» оказалась непохожа на все, с чем он работал ранее. Кондон рассказал: «Это была прекрасная возможность разнообразить творчество и работать над чем-то, у чего есть такая преданная аудитория, ожидающая этого, и вести диалог с этой аудиторией, зная, что мы собирались сделать эту невероятно жестокую вещь — убить всех их любимых персонажей».

Именно этот момент стал для него особенно любимым. Героиня Элис видит возможные варианты будущего и наблюдает за долгой битвой всех персонажей, многие из которых гибнут. Поначалу зрители не понимают, что это лишь вариант развития событий, а не реальность.

«Для меня это было что-то вроде: „О, я обязан это сделать“, потому что я просто хочу быть там, когда мы впервые это покажем. Я никогда в жизни не слышал такого громкого и долгого крика, как в момент, когда мы отрубили голову Карлайлу», — рассказал режиссер.

Ренессанс «Сумерек» набирает обороты, особенно осенью: Crocs выпустил две пары сабо и много вариантов джиббитсов, все части фильмов нелегально покажут в российском прокате. Автор книг Стефани Майер же недавно призналась, что на месте Беллы выбрала бы оборотня, а не вампира.

