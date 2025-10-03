Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix

Фото: Netflix

Бывшие участники One Direction Зейн Малик и Луи Томлинсон готовятся к совместному возвращению. Они станут героями нового документального сериала Netflix.

Проект расскажет о путешествии артистов по США и выйдет в 2026 году. Режиссером выступит Никола Марш, ранее работавшая над документалкой «Child Star» о Деми Ловато.

Проект станет первым масштабным сотрудничеством Малика и Томлинсона после смерти их коллеги Лиама Пейна в прошлом году. Тогда Малик назвал его братом, а Томлинсон подчеркнул, что Пейн был «самой важной частью One Direction».

Группа, созданная в шоу «The X Factor» в 2010 году, продала свыше 70 млн пластинок и вошла в историю как один из самых успешных бойз-бендов. Малик покинул коллектив в 2015-м, начав сольную карьеру, а Томлинсон в этом году выпустил третий студийный альбом.

Сериал войдет в линейку документальных проектов Netflix о звездах, где также ожидаются фильмы о Виктории Бекхэм, Эдди Мерфи и группе Take That.

Расскажите друзьям