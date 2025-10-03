Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix

Группа, созданная в шоу «The X Factor» в 2010 году, продала свыше 70 млн пластинок и вошла в историю как один из самых успешных бойз-бендов. Малик покинул коллектив в 2015-м, начав сольную карьеру, а Томлинсон в этом году выпустил третий студийный альбом.