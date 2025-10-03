Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix

Бывшие участники One Direction Зейн Малик и Луи Томлинсон готовятся к совместному возвращению. Они станут героями нового документального сериала Netflix.
Проект расскажет о путешествии артистов по США и выйдет в 2026 году. Режиссером выступит Никола Марш, ранее работавшая над документалкой «Child Star» о Деми Ловато.
Проект станет первым масштабным сотрудничеством Малика и Томлинсона после смерти их коллеги Лиама Пейна в прошлом году. Тогда Малик назвал его братом, а Томлинсон подчеркнул, что Пейн был «самой важной частью One Direction».
Группа, созданная в шоу «The X Factor» в 2010 году, продала свыше 70 млн пластинок и вошла в историю как один из самых успешных бойз-бендов. Малик покинул коллектив в 2015-м, начав сольную карьеру, а Томлинсон в этом году выпустил третий студийный альбом.
Сериал войдет в линейку документальных проектов Netflix о звездах, где также ожидаются фильмы о Виктории Бекхэм, Эдди Мерфи и группе Take That.