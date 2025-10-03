Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd

Инди выбрал «Претендентов» за высоких людей и теннисные мячики, «Короля воздуха» — из уважения к первоначальной звезде-псу, «Нечто» — за лучшую собачью роль в фильме ужасов. Но добавил: «… до моего собственного дебюта в кино, конечно же». Ироничен выбор «Птиц» Альфреда Хичкока: их Инди называет more like a hatewatch, фильмом, который смотришь из ненависти.