Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd

В преддверии премьеры хоррора «Глазами пса» исполнитель главной роли — собака по имени Инди — поучаствовал в интервью социальной сети Letterboxd, в котором необходимо выбрать четыре любимые киноленты. Вместе с ним своих фаворитов назвал его хозяин — режиссер Бен Леонберг.
Инди выбрал «Претендентов» за высоких людей и теннисные мячики, «Короля воздуха» — из уважения к первоначальной звезде-псу, «Нечто» — за лучшую собачью роль в фильме ужасов. Но добавил: «… до моего собственного дебюта в кино, конечно же». Ироничен выбор «Птиц» Альфреда Хичкока: их Инди называет more like a hatewatch, фильмом, который смотришь из ненависти.
Хозяин Инди — режиссер «Глазами пса» Бен Леонберг — назвал в числе любимых «Психо», «Чужого», «Своего ребенка» и, наконец, боевик «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега». Именно последний мотивировал его назвать собаку Инди.
Сюжет фильма «Глазами пса» разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека несмотря на опасность.
Главную роль исполнила собственная собака режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — недрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.
«Думаю, каждый, у кого был питомец, задавался вопросом или даже беспокоился, почему его собака лает на пустоту или смотрит в угол. Мы хотели исследовать это как основную идею и превратить ее в фильм о доме с привидениями», — рассказал режиссер в интервью Deadline.