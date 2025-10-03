Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd

Фото: @letterboxd

В преддверии премьеры хоррора «Глазами пса» исполнитель главной роли — собака по имени Инди — поучаствовал в интервью социальной сети Letterboxd, в котором необходимо выбрать четыре любимые киноленты. Вместе с ним своих фаворитов назвал его хозяин — режиссер Бен Леонберг.

Инди выбрал «Претендентов» за высоких людей и теннисные мячики, «Короля воздуха» — из уважения к первоначальной звезде-псу, «Нечто» — за лучшую собачью роль в фильме ужасов. Но добавил: «… до моего собственного дебюта в кино, конечно же». Ироничен выбор «Птиц» Альфреда Хичкока: их Инди называет more like a hatewatch, фильмом, который смотришь из ненависти.

Хозяин Инди — режиссер «Глазами пса» Бен Леонберг — назвал в числе любимых «Психо», «Чужого», «Своего ребенка» и, наконец, боевик «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега». Именно последний мотивировал его назвать собаку Инди.

Видео: @letterboxd

Сюжет фильма «Глазами пса» разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека несмотря на опасность.

Главную роль исполнила собственная собака режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — недрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.

«Думаю, каждый, у кого был питомец, задавался вопросом или даже беспокоился, почему его собака лает на пустоту или смотрит в угол. Мы хотели исследовать это как основную идею и превратить ее в фильм о доме с привидениями», — рассказал режиссер в интервью Deadline.

