Тейлор Свифт выпустила альбом «The Life of a Showgirl»

Тейлор Свифт выпустила свой двенадцатый альбом «The Life of a Showgirl». В нем есть всего один фит — с Сабриной Карпентер.
Запись «The Life of a Showgirl» велась во время европейского этапа мирового тура Eras. Для работы над альбомом Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Этот релиз стал первым за многие годы, где не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.
«Мы никогда раньше не делали альбом только втроем, без других соавторов, и это было похоже на то, как поймать молнию в бутылку, честно. Я сказала себе: хочу гордиться этой пластинкой так же, как Eras Tour, и по тем же причинам», — поделилась Свифт.
Она также отметила, что 5 октября в 19:00 по восточному времени выйдет видеоклип на ведущий сингл «The Fate of Ophelia», который открывает альбом. Режиссером и автором клипа выступила сама Свифт.
С момента анонса альбома в августе фанаты с нетерпением ждали релиза, строили теории, искали пасхалки и обсуждали, что может скрываться за названиями и текстами песен. Теперь, когда пластинка вышла, в сети появились первые реакции.
Отзывы оказались смешанными: одни называют «The Life Of A Showgirl» «лучшим альбомом певицы» и «возвращением поп-совершенства», другие же считают его «скучным и посредственным», а тексты песен — «ужасными».
Прошлый релиз Свифт «The Tortured Poets Department» стал самым продаваемым альбомом 2024 года, разойдясь тиражом более 2 млн копий за первую неделю.