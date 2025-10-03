Тейлор Свифт выпустила альбом «The Life of a Showgirl»

«Мы никогда раньше не делали альбом только втроем, без других соавторов, и это было похоже на то, как поймать молнию в бутылку, честно. Я сказала себе: хочу гордиться этой пластинкой так же, как Eras Tour, и по тем же причинам», — поделилась Свифт.