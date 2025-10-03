В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Релиз «Тихого места 3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Керри получит почетную премию «Сезар»
Open AI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова

Тейлор Свифт выпустила альбом «The Life of a Showgirl»

Тейлор Свифт выпустила свой двенадцатый альбом «The Life of a Showgirl». В нем есть всего один фит — с Сабриной Карпентер.

Запись «The Life of a Showgirl» велась во время европейского этапа мирового тура Eras. Для работы над альбомом Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Этот релиз стал первым за многие годы, где не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

«Мы никогда раньше не делали альбом только втроем, без других соавторов, и это было похоже на то, как поймать молнию в бутылку, честно. Я сказала себе: хочу гордиться этой пластинкой так же, как Eras Tour, и по тем же причинам», — поделилась Свифт.

Она также отметила, что 5 октября в 19:00 по восточному времени выйдет видеоклип на ведущий сингл «The Fate of Ophelia», который открывает альбом. Режиссером и автором клипа выступила сама Свифт.

С момента анонса альбома в августе фанаты с нетерпением ждали релиза, строили теории, искали пасхалки и обсуждали, что может скрываться за названиями и текстами песен. Теперь, когда пластинка вышла, в сети появились первые реакции.

Отзывы оказались смешанными: одни называют «The Life Of A Showgirl» «лучшим альбомом певицы» и «возвращением поп-совершенства», другие же считают его «скучным и посредственным», а тексты песен — «ужасными».

Прошлый релиз Свифт «The Tortured Poets Department» стал самым продаваемым альбомом 2024 года, разойдясь тиражом более 2 млн копий за первую неделю.

