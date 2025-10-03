В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Релиз «Тихого места 3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года

Релиз хоррора «Тихое место 3» снова сдвинулся. Вместо 9 июля фильм Джона Красински выйдет 30 июля 2027 года. Об этом сообщает Deadline.

На новой дате у картины пока нет конкурентов в широком прокате, подчеркивает издание. Красински вернется к франшизе как режиссер, сценарист и продюсер, но сюжет и состав актеров держатся в секрете.

Франшиза «Тихое место» стартовала в 2018 году. Красински выступил автором первого фильма, а затем его продолжения, которое вышло на экраны в 2020 году. В обоих фильмах главную роль сыграла Эмили Блант.

О третьем фильме объявили еще в 2022 году, планируя выпуск на 2025-й. Однако вместо этого студия Paramount сняла приквел «День первый», который стал одним из главных хитов 2023 года.

Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.

