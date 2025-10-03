Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве

12 октября Московский аукционный дом проведет осенние торги, на которых представят более 170 произведений искусства общей стоимостью около 800 млн рублей.
Среди лотов — полотна музейного уровня, уникальные по происхождению и художественной ценности. Главным событием аукциона станет продажа картины Карла Брюллова «Диана, Эндимион и Сатир».
Работа создана по мотивам античного мифа и считается одной из ключевых в наследии художника. Эксперты оценивают ее более чем в 1 млн долларов и не исключают, что ценовой рекорд живописи Брюллова может быть обновлен.
Другим редким лотом станет произведение Ильи Репина «Христос в терновом венце» (1913), выполненное в технике фрески. Это единственный сохранившийся пример монументальной живописи мастера, оцененный в 35 млн рублей.
На аукционе также будет представлен портрет «Купальщица» Тимофея Неффа, изображающий супругу императора Александра II Екатерину Долгорукову. Полотно когда‑то находилось в собрании примы советского балета Агриппины Вагановой, что делает его ценным как художественно, так и исторически.
Еще в каталоге представлены два пейзажа Ивана Шишкина из собрания издателя Адольфа Маркса, графическая работа «Хвойный лес», а также литографии и офорты Шагала, Гойи и Дали, стартовая цена которых начинается от 300 тыс. рублей.
Иван Шишкин
Иван Шишкин
Марк Шагал
Гойя и Дали