Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

12 октября Московский аукционный дом проведет осенние торги, на которых представят более 170 произведений искусства общей стоимостью около 800 млн рублей.

Среди лотов — полотна музейного уровня, уникальные по происхождению и художественной ценности. Главным событием аукциона станет продажа картины Карла Брюллова «Диана, Эндимион и Сатир».

Работа создана по мотивам античного мифа и считается одной из ключевых в наследии художника. Эксперты оценивают ее более чем в 1 млн долларов и не исключают, что ценовой рекорд живописи Брюллова может быть обновлен.

Карл Брюллов «Диана, Эндимион и Сатир»

Другим редким лотом станет произведение Ильи Репина «Христос в терновом венце» (1913), выполненное в технике фрески. Это единственный сохранившийся пример монументальной живописи мастера, оцененный в 35 млн рублей.

Илья Репин «Христос в терновом венце»

На аукционе также будет представлен портрет «Купальщица» Тимофея Неффа, изображающий супругу императора Александра II Екатерину Долгорукову. Полотно когда‑то находилось в собрании примы советского балета Агриппины Вагановой, что делает его ценным как художественно, так и исторически.

«Купальщица» Тимофея Неффа

Еще в каталоге представлены два пейзажа Ивана Шишкина из собрания издателя Адольфа Маркса, графическая работа «Хвойный лес», а также литографии и офорты Шагала, Гойи и Дали, стартовая цена которых начинается от 300 тыс. рублей.

1/4

Иван Шишкин

2/4

Иван Шишкин

3/4

Марк Шагал

4/4

Гойя и Дали

