В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Open AI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»

Джим Керри получит почетную премию «Сезар»

Фото: Showtime

Американский актер Джим Керри получит почетную премию «Сезар». Церемония награждения артиста состоится 17 февраля 2026 года, сообщил Deadline.

Звезда «Шоу Трумена» и «Маски» получит «Сезар» на сцене театра «Олимпия» в Париже. Керри удостоится награды французской Академии искусств и технологий кино за значительный вклад в кинематограф.

«Его работы, на экране и за его пределами, напоминают зрителям, что кино может не только развлекать: оно может бросать вызов, трогать и даже просвещать», — пояснили в учреждении.

Там отметили, что путь Керри «воплощает неустанную смелость, постоянно раздвигающую границы перформанса и искусства» и напоминает, что «творчество и мастерство не обязательно должны ограничиваться одним видом искусства».

Керри пополнит число почетных лауреатов «Сезара» следом за Джулией Робертс, Кристофером Ноланом, Дэвидом Финчером, Кейт Бланшетт, Робертом Редфордом и Джорджем Клуни. 
 

Расскажите друзьям