Американский актер Джим Керри получит почетную премию «Сезар». Церемония награждения артиста состоится 17 февраля 2026 года, сообщил Deadline.
Звезда «Шоу Трумена» и «Маски» получит «Сезар» на сцене театра «Олимпия» в Париже. Керри удостоится награды французской Академии искусств и технологий кино за значительный вклад в кинематограф.
«Его работы, на экране и за его пределами, напоминают зрителям, что кино может не только развлекать: оно может бросать вызов, трогать и даже просвещать», — пояснили в учреждении.
Там отметили, что путь Керри «воплощает неустанную смелость, постоянно раздвигающую границы перформанса и искусства» и напоминает, что «творчество и мастерство не обязательно должны ограничиваться одним видом искусства».
Керри пополнит число почетных лауреатов «Сезара» следом за Джулией Робертс, Кристофером Ноланом, Дэвидом Финчером, Кейт Бланшетт, Робертом Редфордом и Джорджем Клуни.