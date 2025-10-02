OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели — фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»
Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

Фото: Levart_Photographer/Unsplash

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, стала самой дорогой частной компанией в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бизнес оценили в 500 млрд долларов, после того как сотрудники OpenAI продали акции на 6,6 млрд долларов. Их приобрели инвесторы, среди которых — Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T.Rowe Price.

В результате сделки стоимость компании стала оцениваться выше. Раньше источники писали о 300 млрд долларов. Самой дорогой частной компанией в мире тогда была SpaceX Илона Маска, ее стоимость оценивали в 400 млрд.

OpenAI — одна из лидирующих компаний — разработчиков технологий искусственного интеллекта. В мае 2025 года представители бизнеса заявили, что он не станет коммерческим и останется под управлением некоммерческой организации. Тем не менее сейчас Bloomberg утверждает, что компания могла изменить свое решение.

Расскажите друзьям
Теги:
SpaceX