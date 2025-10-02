Open AI стала самой дорогой частной компанией в мире

OpenAI — одна из лидирующих компаний-разработчиков технологий искусственного интеллекта. В мае 2025 года представители бизнеса заявили, что он не станет коммерческим и останется под управлением некоммерческой организацией. Тем не менее, сейчас Bloomberg утверждает, что компания могла изменить свое решение.