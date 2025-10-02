В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Open AI стала самой дорогой частной компанией в мире

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, стала самой дорогой частной компанией в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бизнес оценили в 500 млрд долларов после того, как сотрудники OpenAI продали акции на 6,6 млрд долларов. Их приобрели инвесторы, среди которых —  Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

В результате сделки стоимость компании стала оцениваться выше. Раньше источники писали о 300 млрд долларов. Самой дорогой частной компанией в мире тогда была SpaceX Илона Маска, ее стоимость оценивали в 400 млрд.

OpenAI — одна из лидирующих компаний-разработчиков технологий искусственного интеллекта. В мае 2025 года представители бизнеса заявили, что он не станет коммерческим и останется под управлением некоммерческой организацией. Тем не менее, сейчас Bloomberg утверждает, что компания могла изменить свое решение.

