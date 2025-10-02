Американский рэпер и музыкальный продюсер Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
Скандальный артист решил научить других заключенных строить карьеру. Он предложил обвиненным в различных преступлениях людям шестинедельный курс «Свободная игра с Дидди».
По информации издания, в ходе курса Дидди обещает дать сокамерникам деловые советы и обучить их позитивному мышлению. Рэпер расскажет, как превзойти конкурентов, усмирить свое эго, справляться с неудачами и ставить цели.
Согласно программе занятий, «на курсе вы олучите эксклюзивную информацию о жизненном пути Шона „Дидди“ Комбса, проследив его путь от скромного человека до всемирно признанной иконы и влиятельного бизнес-магната». Учащимся придется выполнять домашние задания от Дидди.
В описании курса нет никаких упоминаний о том, что Комбса подозревают в преступлениях, связанных с проституцией. Программу курса предоставили суду адвокаты музыканта. С их слов, Дидди считает курс «одним из самых впечатляющих и важных начинаний в своей жизни».
Адвокаты Комбса просят судью приговорить его к 14 месяцам лишения свободы — это лишь немногих больше срока, который он уже провел в заключении. Курс, по задумке юристов, подтверждает готовность артиста к исправлению. Прокуроры же требуют более чем 11 лет тюрьмы для Дидди.
The Wall Street Journal отмечает, что в тюрьмах США взаимное обучение заключенных — довольно распространенное явление. Оно помогает осужденным в последствии вернуться в общество. Основательница Theranos Элизабет Холмс преподавала в тюрьме французский язык, а основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид помогал заключенным готовиться к экзаменами на получения аттестата об окончании школы.
Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях.
Судебные заседания по делу Шона Комбса начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Пи Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с ним. О том, что говорили о Пи Дидди в начале судебного процесса, можно прочитать в материале «Афиши Daily».
Недавно Пи Дидди освободили от части обвинений. Сотрудники прокуратуры решили не рассматривать обвинения в попытке похищения, попытке поджога, пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми. Суд над Шоном Комбсом вызвал такой общественный резонанс, что в сети появились сгенерированные искусственным интеллектом видео о суде над Пи Дидди. В роликах показывают звезд, которые в суде выдвигают фейковые обвинения в адрес музыканта.