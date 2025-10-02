Торн сама написала сценарий проекта и выступила его продюсером. В центре истории оказался молодой парень, борющийся за принятие себя во враждебном обществе. Преследуемый подавленными воспоминаниями, которые превращаются в кошмарные видения, он должен преодолеть испытание страхом, насилием и мимолетной красотой в путешествии, которое одновременно пугает и освобождает.