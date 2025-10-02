Американкая актриса Белла Торн завершила работу над полнометражным режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt». Об этом сообщил Deadline.
Картина представляет собой триллер о взрослении, основанный на короткометражке Торн 2024 года «Unsettled». В фильме снялись Джейсон Парк, Кристофер Экклстон, Тэмми Бланчард («Чем дальше в лес»), Гидеон Глик («Маэстро»), Джордан Александр («Сплетница») и Том Печинка.
Торн сама написала сценарий проекта и выступила его продюсером. В центре истории оказался молодой парень, борющийся за принятие себя во враждебном обществе. Преследуемый подавленными воспоминаниями, которые превращаются в кошмарные видения, он должен преодолеть испытание страхом, насилием и мимолетной красотой в путешествии, которое одновременно пугает и освобождает.
Актерский состав ленты дополнили номинант на премию «Золотой глобус» Лайнус Роуч («Мэнди»), номинант на премии «Эмми» и «Тони» Дилан Бейкер («Счастье „) и Колин Бейтс („Квир“). Продюсерами проекта выступили Марк Эммс, Фредди Сайзер, Кортни Семел, Рэм Гетц, Торн и другие.
Короткометражная лента «Unsettled» была основана на реальных событиях из жизни Джейсона Паркса. Актер сам сыграл главного персонажа фильма. Мировая премьера проекта состоялась на фестивале Palm Springs ShortsFest, где Торн получила награду HollyShorts как лучший начинающий режиссер.