Пирс Броснан тренирует молодого боксера в русскоязычном трейлере «Гиганта»

Кадр: AGC Studios

В сети появился русскоязычный трейлер фильма «Гигант», в котором снялись Пирс Броснан и Амир Эль-Масри. Картину сподюсировал Сильвестр Сталоне.

Лента посвящена истории англо-йеменского боксера Насима Хамеда, прошедшего путь от уличных боев до чемпионских титулов. Роль спортсмена в ней исполнил Эль-Масри.

Броснан сыграл наставника боксера — ирландца Брендана Ингла, чья уникальная стратегия позволила никому не известному мальчишке превратиться в звезду спорта. «Я отдам тебе всего себя», — пообещал тренер своему ученику в трейлере.
 

Видео: Кинокомпания «Парадиз"/"ВКонтакте»

Лента, как показал трейлер, расскажет о сложных, но почти родственных отношениях между Инголом и Хамедом. Режиссером фильма выступил Роуэн Этейл. Он поставил картину по собственому сценарию.

В российский кинопрокат «Гигант» выйдет 12 марта 2026 года. В нем можно будет увидеть Кэтрин Дау Блайтон, Остина Хейнса, Изабель Бонфрер, Ариана Ника, Дорена Джона Фармера, Клинта Гордона, Асана Н’Джи и других. 

