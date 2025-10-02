В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак

Винодельческая компания Muttley's Estate в Новой Зеландии выпустила вино, которое могут пить домашние животные. Об этом пишет Daily Mail.
Вместо алкоголя в винах Chapawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark содержится кошачья мята, которая успокаивает и кошек, и собак. По словам производителей, это не только безопасно, но и может быть полезно в стрессовых ситуациях, например, когда питомец боится грозы или фейерверков.
Для создания напитков компания выращивает свой собственный вид кошачьего мятного ковыля, а затем смешивает его с водой и консервантами. «Это вино создано из лучших сортов кошачьей мяты, собранных под новозеландским солнцем. Оно — шедевр чувственного восприятия, призванный очаровывать и пленять», — говорят виноделы.
Они отмечают, что вино также поднимает настроение животным, стимулирует аппетит, улучшает пищеварение, а еще отпугивает насекомых и паразитов. «В кошачьей мяте содержится соединение под названием непеталактон, которое может вызвать у кошек реакцию, приводящую к эйфории или расслаблению», — добавляют производители.
Стоимость напитка составляет 12,99 новозеландских долларов за бутылку объемом 150 миллилитров — около 620 рублей. По данным Muttley's Estate, вина хватает на три порции.
Один из покупателей написал на сайте компании, что покупает собаке Sauvignon Bark. «Моя собака очень боится ливней с грозами. Если я знаю, что надвигается непогода, то наливаю ей вино и это определенно помогает ей расслабиться», — написал он.