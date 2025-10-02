В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак

Фото: @loveyoustepan

Винодельческая компания Muttley's Estate в Новой Зеландии выпустила вино, которое могут пить домашние животные. Об этом пишет Daily Mail.

Вместо алкоголя в винах Chapawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark содержится кошачья мята, которая успокаивает и кошек, и собак. По словам производителей, это не только безопасно, но и может быть полезно в стрессовых ситуациях, например, когда питомец боится грозы или фейерверков.

Для создания напитков компания выращивает свой собственный вид кошачьего мятного ковыля, а затем смешивает его с водой и консервантами. «Это вино создано из лучших сортов кошачьей мяты, собранных под новозеландским солнцем. Оно — шедевр чувственного восприятия, призванный очаровывать и пленять», — говорят виноделы.

Они отмечают, что вино также поднимает настроение животным, стимулирует аппетит, улучшает пищеварение, а еще отпугивает насекомых и паразитов. «В кошачьей мяте содержится соединение под названием непеталактон, которое может вызвать у кошек реакцию, приводящую к эйфории или расслаблению», — добавляют производители.

Стоимость напитка составляет 12,99 новозеландских долларов за бутылку объемом 150 миллилитров — около 620 рублей. По данным Muttley's Estate, вина хватает на три порции.

Один из покупателей написал на сайте компании, что покупает собаке Sauvignon Bark. «Моя собака очень боится ливней с грозами. Если я знаю, что надвигается непогода, то наливаю ей вино и это определенно помогает ей расслабиться», — написал он.

