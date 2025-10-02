В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»

Кадр: Hallmark

Американская актриса Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце» спустя 10 лет после своего первого появления в нем. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Шилдс сыграет в 13-м сезоне шоу, которое выходит на телеканале Hallmark. Артистка вновь исполит роль Шарлотты Торнтон. Ожидается, что она поучаствует в трех эпизодах.

Героиня Шилдс появилась в сериале ранее всего в двух эпизодах. Она приехала на лошади в Долину Хоуп, чтобы повидаться со своим сыном Джеком Тонтоном. Его в шоу сыграл Дэниел Лиссинг.

Шарлотта познакомилась при этом с Элизабет, которая вполседствии вышла замуж за Джека. С тех пор у пары появился сын. После трагической кончины Джека Элизабет встретила нашла любовь в лице Натана Гранта. Вместе с ним она переехала в пансинат Шарлотты в Кейп-Фуллертоне, чтобы обеспечить должное лечение ребенку.

Вероятно, в 13-м сезоне Шарлотта ближе познакомится в внуком и поможет ему узнать больше о погибшем отце. Шилдс призналась в интервью People, что адаптироваться к новой временной линии сериала оказалось нелегко.

«Она больше не ездит верхом, и это немного грустно, потому что мне это очень нравилось. Мне нравилось, как она лихо мчится», — поделилась атриса.

Действие сериала «Когда зовет сердце» происходит на западной границе Канады. В нем рассказывается о жизни Элизабет, учительницы из высшего общества, которая обустраивает свой дом в приграничном городе и налаживает важные связи со своим новым сообществом.

