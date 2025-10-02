Американская актриса Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце» спустя 10 лет после своего первого появления в нем. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Шилдс сыграет в 13-м сезоне шоу, которое выходит на телеканале Hallmark. Артистка вновь исполит роль Шарлотты Торнтон. Ожидается, что она поучаствует в трех эпизодах.
Героиня Шилдс появилась в сериале ранее всего в двух эпизодах. Она приехала на лошади в Долину Хоуп, чтобы повидаться со своим сыном Джеком Тонтоном. Его в шоу сыграл Дэниел Лиссинг.
Шарлотта познакомилась при этом с Элизабет, которая вполседствии вышла замуж за Джека. С тех пор у пары появился сын. После трагической кончины Джека Элизабет встретила нашла любовь в лице Натана Гранта. Вместе с ним она переехала в пансинат Шарлотты в Кейп-Фуллертоне, чтобы обеспечить должное лечение ребенку.
Вероятно, в 13-м сезоне Шарлотта ближе познакомится в внуком и поможет ему узнать больше о погибшем отце. Шилдс призналась в интервью People, что адаптироваться к новой временной линии сериала оказалось нелегко.
«Она больше не ездит верхом, и это немного грустно, потому что мне это очень нравилось. Мне нравилось, как она лихо мчится», — поделилась атриса.
Действие сериала «Когда зовет сердце» происходит на западной границе Канады. В нем рассказывается о жизни Элизабет, учительницы из высшего общества, которая обустраивает свой дом в приграничном городе и налаживает важные связи со своим новым сообществом.