В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»

Фото: пресс-материалы

Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Российской армии, появился на премьере фильма «Первый на Олимпе», в котором сыграл главную роль. Ради этого руководство части дало ему увольнительную. Об этом актер сообщил в интервью ТАСС.

«Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться», — сказал он на пресс-конференции перед премьерой.

Фильм рассказывает о юном блокаднике Юре Тюкалове (Глеб Калюжный), который сразу после войны начал заниматься академической греблей. Встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович перевернула жизнь молодого человека. Теперь его цель — достойно выступить на Олимпиаде в Хельсинки.

В картине также снялись Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин. Консультантами и тренерами по гребле на площадке выступили серебряный призер Олимпийских игр (1980) и двукратный чемпион мира (1977, 1981) Виталий Елисеев, серебряный призер чемпионата мира (1985) и главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович, мастер спорта Олег Волобуев и другие.

В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части 1 статьи 328 УК об уклонении от военной службы. По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.

27 мая Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Актер отмечал,  что не будет жалеть о перерывах в съемках. «Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он. На следующий день после этого столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Глеб Калюжный — 27-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно, после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль. Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна». В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев.

Расскажите друзьям