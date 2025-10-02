Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»

Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Российской армии, появился на премьере фильма «Первый на Олимпе», в котором сыграл главную роль. Ради этого руководство части дало ему увольнительную. Об этом актер сообщил в интервью ТАСС.
«Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться», — сказал он на пресс-конференции перед премьерой.
Фильм рассказывает о юном блокаднике Юре Тюкалове (Глеб Калюжный), который сразу после войны начал заниматься академической греблей. Встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович перевернула жизнь молодого человека. Теперь его цель — достойно выступить на Олимпиаде в Хельсинки.
В картине также снялись Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин. Консультантами и тренерами по гребле на площадке выступили серебряный призер Олимпийских игр (1980) и двукратный чемпион мира (1977, 1981) Виталий Елисеев, серебряный призер чемпионата мира (1985) и главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович, мастер спорта Олег Волобуев и другие.
В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части 1 статьи 328 УК об уклонении от военной службы. По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
27 мая Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Актер отмечал, что не будет жалеть о перерывах в съемках. «Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он. На следующий день после этого столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
Глеб Калюжный — 27-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно, после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль. Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна». В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Глеба Калюжного заменит Тимофей Кочнев.