Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»

27 мая Калюжный отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Актер отмечал, что не будет жалеть о перерывах в съемках. «Я думаю, что я буду вырываться на премьеры», — добавил он. На следующий день после этого столичный главк СКР прекратил уголовное дело об уклонении от военной службы в отношении актера с формулировкой «за отсутствием состава преступления».