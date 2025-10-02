В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»

Ранее московский ЦОДД зафиксировал, что число угонов автомобилей в столице сократилось на 96% за 13 лет. В январе — июле в городе зафиксировали 274 похищений авто. За аналогичный период прошлого года в столице украли 327 машин, а 2013-го ― 7200. В ЦОДД предположили, что дело во внедрении видеофиксации. Камеры с нейросетями распознают 65 видов нарушений и умеют определять угнанный транспорт.