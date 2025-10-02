В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
В Новой Зеландии выпустили вино для кошек и собак
Брук Шилдс вернется в сериал «Когда зовет сердце»
Ушедший в армию Глеб Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе»
Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»

Фото: Michael Fousert/Unsplash

1 января 2026 года в России вступят в силу изменения в ГОСТе по средствам организации дорожного движения, сообщает «Гарант». Главное нововведение — появление нескольких знаков.

Немного изменены технические требования к знакам: на одной табличке и на одной дороге все надписи теперь будут выполняться единым шрифтом. Ужесточаются правила крепления, способ установки знаков должен гарантировать сохранность лицевой поверхности от повреждений.

Теперь перед лежачими полицейскими будут устанавливать соответствующие знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Появится также знак «Глухие пешеходы», который предупредит водителей о возможном появлении на проезжей части людей с ограничениями слуха.

© Росстандарт

Там, где невозможно нанести горизонтальную разметку «стоп-линия» на асфальт, ее заменит вертикальный знак. Знак «Парковка» сможет совмещать в себе информацию о способе постановки транспортного средства — то есть два знака заменятся одним. Появятся дополнительные таблички с указанием времени действия других знаков, например сезонных ограничений.

Еще одно изменение коснется размеров парковочных мест. При парковке друг за другом вдоль края проезжей части ширина одного места будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра.

Ранее московский ЦОДД зафиксировал, что число угонов автомобилей в столице сократилось на 96% за 13 лет. В январе — июле в городе зафиксировали 274 похищений авто. За аналогичный период прошлого года в столице украли 327 машин, а 2013-го ― 7200. В ЦОДД предположили, что дело во внедрении видеофиксации. Камеры с нейросетями распознают 65 видов нарушений и умеют определять угнанный транспорт.

