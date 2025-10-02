В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки. Среди них «Глухие пешеходы» и «Стоп-линия»

1 января 2026 года в России вступят в силу изменения в ГОСТе по средствам организации дорожного движения, сообщает «Гарант». Главное нововведение — появление нескольких знаков.
Немного изменены технические требования к знакам: на одной табличке и на одной дороге все надписи теперь будут выполняться единым шрифтом. Ужесточаются правила крепления, способ установки знаков должен гарантировать сохранность лицевой поверхности от повреждений.
Теперь перед лежачими полицейскими будут устанавливать соответствующие знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Появится также знак «Глухие пешеходы», который предупредит водителей о возможном появлении на проезжей части людей с ограничениями слуха.
Там, где невозможно нанести горизонтальную разметку «стоп-линия» на асфальт, ее заменит вертикальный знак. Знак «Парковка» сможет совмещать в себе информацию о способе постановки транспортного средства — то есть два знака заменятся одним. Появятся дополнительные таблички с указанием времени действия других знаков, например сезонных ограничений.
Еще одно изменение коснется размеров парковочных мест. При парковке друг за другом вдоль края проезжей части ширина одного места будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра.
