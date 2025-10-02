Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»

«Кэтрин Уинтерс — притягательная, властная и глубоко противоречивая личность. Играть персонаж, чей мир так прекрасен снаружи, но чьи тайны безжалостны, — волнующая задача. Как автор истории, я особенно рада видеть, как это видение оживает на экране. Я в восторге от участия в фильме, где желание, опасность и обман переплетаются на борту „Вечности“», — поделилась Уильямс.