Уильям Х.Мейси сыграет в эротическом триллере «Вечность»

Номинант на премию «Оскар» Уильям Х.Мейси, известный по фильму «Фарго», сыграет в эротическом триллере «Вечность». Об этом сообщил Deadline.
Съемки картины проходят в данный момент в Италии. В них участвуют, помимо Мейси, Нолан Джерард Фанк («Бортпроводница»), Медоу Уильямс, Эмануэла Постаккини, Луди Лин и Кристиано Каккамо.
Ленту разрабатывает режиссер Джейми Маршалл. Он расскажет историю о знакомстве харизматичного афериста Келвина Уэллса (Фанк) и загадочной вдовы-миллиардерши Кэтрин Уинтерс (Уильямс) на средиземноморском побережье.
Сюжет будущего фильма развернется вокруг приглашения на роскошную суперъяхту под названием «Вечность». Очарованный богатством и обаянием Кэтрин, Келвин соглашается, но вскоре понимает, что за внешним блеском скрывается множество зловещих тайн.
«Кэтрин Уинтерс — притягательная, властная и глубоко противоречивая личность. Играть персонаж, чей мир так прекрасен снаружи, но чьи тайны безжалостны, — волнующая задача. Как автор истории, я особенно рада видеть, как это видение оживает на экране. Я в восторге от участия в фильме, где желание, опасность и обман переплетаются на борту „Вечности“», — поделилась Уильямс.
Продюсерами проекта выступают Жанетт Волтурно и Джон Мейсон. Оператором ленты стал Майкл Мерриман, художником-постановщиком — Марко Биттнер Россер, художником по костюмам — Марко Идини.