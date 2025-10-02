За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе

Ведущие учитывали каждую кружку, из которой героини пили в кадре. Если на столе уже стояло несколько пустых чашек, а актриса делала глоток из новой, то все кружки шли в зачет. Однако сцены, в которых Люк просто наливает кофе в чашку, но Лорелай к ней не прикасается, в статистику не вошли.