Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов

За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе

Фото: Warner Bros. Television

За время всего сериала «Девочки Гилмор» его главные героини Рори и Лорелай выпили в кадре 432 чашки кофе. К такому выводу пришли ведущие подкаста «Gilmore to Say: A Gilmore Girls Podcast».

Число охватывает восемь сезонов, в которых в общей сложности 157 серий, а также четыре эпизода мини-сериала «Девочки Гилмор: Времена года». Последний вышел в 2016 году, почти 10 лет спустя после окончания оригинального шоу. Хронометраж каждого эпизода составил 1,5 часа. 

Ведущие учитывали каждую кружку, из которой героини пили в кадре. Если на столе уже стояло несколько пустых чашек, а актриса делала глоток из новой, то все кружки шли в зачет. Однако сцены, в которых Люк просто наливает кофе в чашку, но Лорелай к ней не прикасается, в статистику не вошли.

Видео: @gilmoretosaypodcast

Сериал «Девочки Гилмор» выходил в 2000–2007 годах. Сюжет разворачивался вокруг трех поколений женщин из семейства Гилмор: юной Рори, сначала ученицы элитной школы, затем студентки Йеля, ее независимой матери Лорелай и богатой и аристократичной бабушки Эмили. Действие происходит в уютном вымышленном городке Старз-Холлоу, чья атмосфера стала одной из визитных карточек шоу.

К 25-летию сериала в октябре выйдет документальный проект «В поисках звездной лощины». В ней снимутся Келли Бишоп, Джаред Падалеки, Чад Майкл Мюррей, Кэйко Аджена и другие звезды оригинального сериала.

«Интервью, которые мы уже провели с актерами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала», — поделилась режиссер Мегна Балакумар.

В настоящий момент создательница «Девочек Гилмор» Эми Шерман-Палладино работает над сериалом «Этуаль» о балетной труппе, столкнувшейся с финансовыми сложностями. Главную роль в нем исполнила Шарлотта Генсбур, известная по фильмам Ларса фон Триера «Антихрист» и «Нимфоманка».

Расскажите друзьям