За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе

За время всего сериала «Девочки Гилмор» его главные героини Рори и Лорелай выпили в кадре 432 чашки кофе. К такому выводу пришли ведущие подкаста «Gilmore to Say: A Gilmore Girls Podcast».
Число охватывает восемь сезонов, в которых в общей сложности 157 серий, а также четыре эпизода мини-сериала «Девочки Гилмор: Времена года». Последний вышел в 2016 году, почти 10 лет спустя после окончания оригинального шоу. Хронометраж каждого эпизода составил 1,5 часа.
Ведущие учитывали каждую кружку, из которой героини пили в кадре. Если на столе уже стояло несколько пустых чашек, а актриса делала глоток из новой, то все кружки шли в зачет. Однако сцены, в которых Люк просто наливает кофе в чашку, но Лорелай к ней не прикасается, в статистику не вошли.
Сериал «Девочки Гилмор» выходил в 2000–2007 годах. Сюжет разворачивался вокруг трех поколений женщин из семейства Гилмор: юной Рори, сначала ученицы элитной школы, затем студентки Йеля, ее независимой матери Лорелай и богатой и аристократичной бабушки Эмили. Действие происходит в уютном вымышленном городке Старз-Холлоу, чья атмосфера стала одной из визитных карточек шоу.
К 25-летию сериала в октябре выйдет документальный проект «В поисках звездной лощины». В ней снимутся Келли Бишоп, Джаред Падалеки, Чад Майкл Мюррей, Кэйко Аджена и другие звезды оригинального сериала.
«Интервью, которые мы уже провели с актерами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала», — поделилась режиссер Мегна Балакумар.
В настоящий момент создательница «Девочек Гилмор» Эми Шерман-Палладино работает над сериалом «Этуаль» о балетной труппе, столкнувшейся с финансовыми сложностями. Главную роль в нем исполнила Шарлотта Генсбур, известная по фильмам Ларса фон Триера «Антихрист» и «Нимфоманка».