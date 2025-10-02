В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»

Писательница из США Дженнифер Арментроут накануне Хэллоуина вместе с брендом соусов Hellmann’s представила книгу «Первобытная кровь и кости», пишет People. Лимитированное издание романа написано чернилами с запахом чеснока. По словам автора, оно предназначено для «отпугивания вампироподобных существ крейвенов» — героев произведения.
«Поппи не должна была проснуться. Это приводит к катастрофическим последствиям: древние силы пробуждаются и меняют облик Кастила и Кирана так, как те не могли и предположить. Однако сейчас их это совсем не волнует», — говорится в синопсисе.
В конце книги напечатаны рецепты, каждый из которых навеян сюжетом произведения. Поклонники также получат бутылку чесночного соуса Hellmann’s, если купят книгу в книжном магазине писательницы Miss Willa’s Bookshop в Чарльз-Тауне, штат Западная Вирджиния.
26 октября на телеканале AMC выйдет сериал «Таламаска: Тайный орден», снятый по мотивам книг Энн Райс, автора «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм». Он расскажет о секретном сообществе, которое ведет наблюдение за людьми с необычными способностями, такими как ведьмы и вампиры.
С 1 октября по 1 ноября в российских кинотеатрах вновь покажут все фильмы франшизы «Сумерки». 1 и 4 октября запланированы показы первых «Сумерек» (2008), 8 и 11 октября ― второй части «Новолуние» (2009), 15 и 18 октября ― «Затмение» (2010), 22 и 25 октября ― «Рассвет. Часть I» (2011), 29 октября и 1 ноября ― «Рассвет. Часть II» (2012).