В архиве ВГИКа обнаружили утерянный фильм Сергея Параджанова

«Обнаруженная работа закрывает многие спорные моменты и демонстрирует, что поэтический язык Сергея Параджанова в прогремевших на весь мир „Тенях забытых предков“ (1964), начал формироваться еще со вгиковских времен», — отметили в институте.



Сергей Параджанов — выдающийся кинорежиссер, автор таких лент, как «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской крепости». Его творчество относят к советской «новой волне» и украинскому поэтическому кинематографу.