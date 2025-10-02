В архиве ВГИКа обнаружили утерянный фильм Сергея Параджанова

В киноархиве Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) нашли утерянный фильм Сергея Параджанова. Об этом сообщили на сайте вуза.
Картина под названием «Андриеш» была дипломной работой Параджанова. Будущий классик советского кинематографа снял ее в 1952 году, когда оканчивал режиссерскую мастерскую Ивана Савченко.
Фильм был поставлен по мотивам молдавской сказки Емелиана Букова. Долгое время он считался утраченным и, как отметили во ВГИКе, «породил массу домыслов о начале творческого пути выдающегося режиссера».
«Обнаруженная работа закрывает многие спорные моменты и демонстрирует, что поэтический язык Сергея Параджанова в прогремевших на весь мир „Тенях забытых предков“ (1964), начал формироваться еще со вгиковских времен», — отметили в институте.
Сергей Параджанов — выдающийся кинорежиссер, автор таких лент, как «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской крепости». Его творчество относят к советской «новой волне» и украинскому поэтическому кинематографу.