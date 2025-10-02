Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
За восемь сезонов и четыре фильма главные героини «Девочек Гилмор» выпили 432 чашки кофе
В США выпустили книгу с запахом чеснока, которая «отпугивает вампиров»
Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино
Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»

В архиве ВГИКа обнаружили утерянный фильм Сергея Параджанова

Фото: ВГИК

В киноархиве Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) нашли утерянный фильм Сергея Параджанова. Об этом сообщили на сайте вуза.

Картина под названием «Андриеш» была дипломной работой Параджанова. Будущий классик советского кинематографа снял ее в 1952 году, когда оканчивал режиссерскую мастерскую Ивана Савченко.

Фильм был поставлен по мотивам молдавской сказки Емелиана Букова. Долгое время он считался утраченным и, как отметили во ВГИКе, «породил массу домыслов о начале творческого пути выдающегося режиссера».

«Обнаруженная работа закрывает многие спорные моменты и демонстрирует, что поэтический язык Сергея Параджанова в прогремевших на весь мир „Тенях забытых предков“ (1964), начал формироваться еще со вгиковских времен», — отметили в институте. 

Сергей Параджанов — выдающийся кинорежиссер, автор таких лент, как «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской крепости». Его творчество относят к советской «новой волне» и украинскому поэтическому кинематографу. 

Расскажите друзьям