Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино

Фото: Amazon MGM Studios

Компания по продаже билетов Fandango поделилась новым отрывком из фильма Луки Гуаданьино «После охоты». Выход картины в кинотеатрах запланирован на 17 октября.

По сюжету студентка Йеля Мэгги (Айо Эдебири) обвиняет профессора по имени Хэнк (Эндрю Гарфилд) в харассменте и ищет поддержки у преподавательницы философии Альмы (Джулия Робертс).

В новом отрывке Мэгги говорит Альме, что ей некомфортно продолжать разговор в таком тоне. Преподавательница отвечает ей, что не все в жизни должно быть комфортно. «Не все должно быть для тебя теплой ванной, в которую ты погружаешься, пока не уснешь и не утонешь», — говорит героиня Джулии Робертс.

Видео: Fandango

«После охоты» был представлен в августе на Венецианском кинофестивале во внеконкурсной программе. Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков: на Rotten Tomatoes он набрал рейтинг лишь 49%.

Кинокритик Денис Виленкин в рецензии для «Афиши Daily» написал: «В „После охоты“, написанной дебютанткой Норой Гарретт, звучит идея полуправды как новой нормы. Один приврал, второй недоговорил, третий пошел в суд. Где начинается харассмент? На сколько секунд уместно задержать руку на плече? Удивительно, что эти вопросы от одного из самых прогрессивных и почитаемых разными слоями творческой интеллигенции режиссеров оказались острыми, как шашка наголо».

В сентябре Amazon MGM Studios представил трейлер фильма. Саундтреком к нему стала песня Билли Айлиш «Oxytocin».

