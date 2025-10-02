Джулия Робертс поучает Айо Эдебири в отрывке из «После охоты» Гуаданьино

В новом отрывке Мэгги говорит Альме, что ей некомфортно продолжать разговор в таком тоне. Преподавательница отвечает ей, что не все в жизни должно быть комфортно. «Не все должно быть для тебя теплой ванной, в которую ты погружаешься, пока не уснешь и не утонешь», — говорит героиня Джулии Робертс.