Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»

Изначально проект задумывался как документальный сериал «Home to Roost». Он должен был стать духовным наследником реалити-шоу «Семейка Осборнов», выходившего на MTV в середине нулевых. Однако со временем проект превратился в ленту хронометражем в 1 час из за ухудшения здоровья Осборна.