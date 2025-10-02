Вышел трейлер документалки «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой»

Би-би-си представила трейлер документального фильма «Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой» («Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home»). Он выйдет сегодня, 2 октября.
Картина, съемки которой заняли три года, расскажет о последней главе жизни основателя Black Sabbath. В фильме покажут, как Оззи с женой Шэрон пытаются осуществить давнюю мечту ― вернуться жить в Великобританию.
Зрители увидят, как фронтмен Black Sabbath стремится восстановить здоровье и вновь выйти на сцену, с какими последствиями болезни ему пришлось столкнуться. В документалке приняли участие жена и дети Оззи: Шэрон, Келли и Джек.
Изначально проект задумывался как документальный сериал «Home to Roost». Он должен был стать духовным наследником реалити-шоу «Семейка Осборнов», выходившего на MTV в середине нулевых. Однако со временем проект превратился в ленту хронометражем в 1 час из за ухудшения здоровья Осборна.
Фильм «Возвращение домой» снят студией Expectation, которая работает над «Фермой Кларксона». Его съемки завершились прощальным концертом, который Осборн дал в родном Бирмингеме за две недели до своей смерти.
Лента должна была выйти 18 августа, однако семья попросила перенести премьеру. 7 октября также покажут документалку «Ozzy: No Escape from Now». В картине режиссера Тани Александер расскажут о последних годах жизни Князя Тьмы, последствиях неудачного падения в 2019 году, диагнозе «болезнь Паркинсона» и хронической депрессии.
Оззи Осборн скончался 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике.