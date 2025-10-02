Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»

Фото: Begonia

Официальный аккаунт фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса опубликовал новый отрывок из фильма. В нем героиня Эммы Стоун привыкает к роли СЕО фармацевтической компании. Премьера «Бугонии» ожидается 31 октября.

«Насчет 17:30. Смотри, я знаю, что ты уже разослала письмо, но мне нужно, чтобы ты сообщила всем, что начиная с сегодняшнего дня они могут уходить в 17:30. Никто не будет перерабатывать, как раньше. Никаких больше неприятных инцидентов», — говорит героиня Эммы Стоун своей подчиненной.

«Но, конечно, это не обязательно. И само собой разумеется, что, если у людей еще есть работа, они должны остаться и продолжать работать», — улыбаясь, добавляет начальница. В конце видеозаписи она добавляет: «Новая эра!»

Видео: Bugonia

По сюжету «Бугонии» бизнесвумен Мишель Фулер (Эмма Стоун) похищают Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис), одержимые теориями заговора. Они принимают ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю.

Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале. Летом кинокомпания Focus Features представила два трейлера готовящегося к выходу фильма (первый, второй).

