Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау», расположенный на территории республики Башкортостан, включили в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, сообщил «Афише Daily» Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау». Решение приняли в ходе XI Международной конференции ЮНЕСКО в Чили.
«Торатау» стал вторым в российским геопарком, получившим такой международный статус. В 2020 году в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО включили геопарк «Янган-Тау», тоже располагающийся в Башкортостане.
«Торатау» создали в 2018 году. Его главные символы — шиханы Торатау, Юрактау и Куштау. Они являются древними рифами пермского моря, существовавшего около 300 миллионов лет назад. В геопарке также находятся единственные в России «золотые гвозди» — эталонные геологические разрезы, фиксирующие границы геологических периодов: Усолка и Дальний Тюлькас.
Путь к международному признанию геопарка занял несколько лет. Номинационное досье подали в Секретариат ЮНЕСКО в 2019 году, а в 2022-м году геопарк прошел оценку экспертов из Ирландии и Испании. В течение следующих трех лет команда «Торатау» работала с рекомендациями, которые оставили эксперты. Теперь члены Совета Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО единогласно проголосовали за включение «Торатау» в сеть.
Геопарками называют территории, на которых наглядко раскрывается геологическая история Земли. В них располагаются природные объекты и ландшафты международного геологического значения.
Летом в список всемирного наследия ЮНЕСКО включили шесть минойских дворцов, расположенных на Крите. Самый знаменитый из них — Кносский.