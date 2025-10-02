Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Путь к международному признанию геопарка занял несколько лет. Номинационное досье подали в Секретариат ЮНЕСКО в 2019 году, а в 2022-м году геопарк прошел оценку экспертов из Ирландии и Испании. В течение следующих трех лет команда «Торатау» работала с рекомендациями, которые оставили эксперты. Теперь члены Совета Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО единогласно проголосовали за включение «Торатау» в сеть.