Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»

Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»

Авторы сериалов «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Ривердейл» Роберто Агирре-Сакаса и Грег Берланти выпустят новое шоу для стрим-сервиса Disney+. Оно будет называться «Жизнь после смерти с Арчи», сообщил Deadline.

В основу проекта лягут комиксы издательского дома Archie Comics, созданные Агирре-Сакасой и Франческой Франкавиллой. Сериал находится в стадии написания сценария. Его разработкой занимается Warner Bros. Television.

Действие шоу развернется в городке Ривердейл, который первратился в постапокалиптическую зону бедствия, кишащую хищными зомби. Продюсерами проекта выступят Агирее-Сакаса, Берланти, Джимми Гиббонс Сара Шехтер, Ли Лондон Редман и Джон Голдватер.

«Жизнь после смерти с Арчи» будет крупнейшим проектом Warner Bros. Television для Disney+. Ранее компания выпустила на стриминге вместе с Berlanti Productions сериал «Foster Dade».
 

Расскажите друзьям