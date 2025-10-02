Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»

Авторы сериалов «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Ривердейл» Роберто Агирре-Сакаса и Грег Берланти выпустят новое шоу для стрим-сервиса Disney+. Оно будет называться «Жизнь после смерти с Арчи», сообщил Deadline.
В основу проекта лягут комиксы издательского дома Archie Comics, созданные Агирре-Сакасой и Франческой Франкавиллой. Сериал находится в стадии написания сценария. Его разработкой занимается Warner Bros. Television.
Действие шоу развернется в городке Ривердейл, который первратился в постапокалиптическую зону бедствия, кишащую хищными зомби. Продюсерами проекта выступят Агирее-Сакаса, Берланти, Джимми Гиббонс Сара Шехтер, Ли Лондон Редман и Джон Голдватер.
«Жизнь после смерти с Арчи» будет крупнейшим проектом Warner Bros. Television для Disney+. Ранее компания выпустила на стриминге вместе с Berlanti Productions сериал «Foster Dade».