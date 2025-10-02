Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»

Авторы сериалов «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Ривердейл» Роберто Агирре-Сакаса и Грег Берланти выпустят новое шоу для стрим-сервиса Disney+. Оно будет называться «Жизнь после смерти с Арчи», сообщил Deadline.