Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи

Netflix и BBC работают над продолжением сериала «Острые козырьки». Спин-офф будет состоять из двух сезонов по шесть серий, пишет Variety.
Действие в сериале развернется в Бирмингеме 1953 года. Город, сильно пострадавший от бомбежек во Второй мировой войне, теперь отстраивается заново. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.
В качестве исполнительного продюсера шоу выступит исполнитель главной роли оригинального сериала Киллиан Мерфи. О других подробностях не сообщается.
В феврале создатель «Острых козырьков» Стивен Найт намекнул, что «Острые козырьки» получат продолжение. «Я не имею права объявлять об этом, но я просто хочу сказать, что мир „Козырьков“ будет продолжаться», — сказал он.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. В декабре завершились съемки полнометражного фильма гангстерской саги, премьера которого запланирована на 2026 год. Действие в нем происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах.
Киллиан Мерфи вновь сыграл в ленте Томми Шелби, главу банды «Острые козырьки». В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.