Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»

Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи

Фото: Tiger Aspect Productions

Netflix и BBC работают над продолжением сериала «Острые козырьки». Спин-офф будет состоять из двух сезонов по шесть серий, пишет Variety.

Действие в сериале развернется в Бирмингеме 1953 года. Город, сильно пострадавший от бомбежек во Второй мировой войне, теперь отстраивается заново. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

В качестве исполнительного продюсера шоу выступит исполнитель главной роли оригинального сериала Киллиан Мерфи. О других подробностях не сообщается.

В феврале создатель «Острых козырьков» Стивен Найт намекнул, что «Острые козырьки» получат продолжение. «Я не имею права объявлять об этом, но я просто хочу сказать, что мир „Козырьков“ будет продолжаться», —  сказал он.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. В декабре завершились съемки полнометражного  фильма гангстерской саги, премьера которого запланирована на 2026 год. Действие в нем происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах.

Киллиан Мерфи вновь сыграл в ленте Томми Шелби, главу банды «Острые козырьки». В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Расскажите друзьям