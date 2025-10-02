Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи

Действие в сериале развернется в Бирмингеме 1953 года. Город, сильно пострадавший от бомбежек во Второй мировой войне, теперь отстраивается заново. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.