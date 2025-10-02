Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины

Как выяснил «Коммерсант» после запуска Yollo, владелец компании ― Борис Ростовцев, отец угольного бизнесмена и экс-чиновника Руслана Ростовцева, работавшего в разное время в мэрии столицы и администрации Сочи. Представитель Yollo тогда заявил, что Руслан Ростовцев продолжает заниматься угольным бизнесом и не имеет отношения к развитию этого бренда.