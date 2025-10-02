Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины

Российский бренд одежды Yollo, запустившийся в ответ на уход зарубежных марок, в ближайшие полгода закроет все свои магазины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынках ретейла и торговой недвижимости.
Несколько магазинов, включая точки в московских «Афимолле Сити» и «Метрополисе», уже прекратили или завершают работу распродажами. Сайт Yollo в течение последних нескольких недель не открывается.
По словам собеседников издания, сейчас компания договаривается с арендодателями об условиях, на которых покинет площади в ТЦ. Эксперты считают, что бренду не удалось выстроить оптимальную бизнес-модель и до конца определить позиционирование.
Yollo, как и другие российские бренды, в 2022–2023 годах активно занимал торговые площади, которые остались после ухода иностранных конкурентов. Весной 2023-го Yollo занял в «Афимолле» 1,3 тыс. квадратных метров, которые раньше принадлежали H&M.
Как выяснил «Коммерсант» после запуска Yollo, владелец компании ― Борис Ростовцев, отец угольного бизнесмена и экс-чиновника Руслана Ростовцева, работавшего в разное время в мэрии столицы и администрации Сочи. Представитель Yollo тогда заявил, что Руслан Ростовцев продолжает заниматься угольным бизнесом и не имеет отношения к развитию этого бренда.