Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»

У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер

Фото: Hulu

Hulu представил трейлер к предстоящему хэллоуинскому спецэпизоду мультсериала «Гриффины». Серия «A Little Fright Music» выйдет 6 октября на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

По сюжету Брайан и Стьюи приходят к выводу, что миру катастрофически не хватает по-настоящему крутых песен для Хэллоуина, и решают сочинить свой собственный хит. Тем временем Питер и его друзья на горьком опыте убеждаются, что обман во время выпрашивания сладостей может привести к трагическим и даже смертельно опасным последствиям.

Видео: Hulu

Производством «Гриффинов» занимается студия 20th Television Animation. Создатель и исполнительный продюсер проекта — Сет МакФарлейн.

В апреле телеканал Fox объявил, что «Гриффинов» продлили до 27-го сезона (в июле завершился 23-й). Кроме того, «Симпсоны» будут выходить до 40-го сезона и, вероятно, достигнут 900 эпизодов к концу. Мультсериал «Закусочная Боба» продлится до 19-го. На Fox также вернется «Американский папаша», его будут показывать до 23-го сезона.

В 2022 году в сети завирусилась фанатская теория об анимационном ситкоме «Гриффины», согласно которой семья Питера погибла, из-за чего он сошел с ума и сам выдумывает все события сериала. Пользователи массово снимали ролики в тиктоке о пугающей версии и пересматривали эпизод, который якобы ее подтверждает.

