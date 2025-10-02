У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер

Hulu представил трейлер к предстоящему хэллоуинскому спецэпизоду мультсериала «Гриффины». Серия «A Little Fright Music» выйдет 6 октября на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
По сюжету Брайан и Стьюи приходят к выводу, что миру катастрофически не хватает по-настоящему крутых песен для Хэллоуина, и решают сочинить свой собственный хит. Тем временем Питер и его друзья на горьком опыте убеждаются, что обман во время выпрашивания сладостей может привести к трагическим и даже смертельно опасным последствиям.
Производством «Гриффинов» занимается студия 20th Television Animation. Создатель и исполнительный продюсер проекта — Сет МакФарлейн.
В апреле телеканал Fox объявил, что «Гриффинов» продлили до 27-го сезона (в июле завершился 23-й). Кроме того, «Симпсоны» будут выходить до 40-го сезона и, вероятно, достигнут 900 эпизодов к концу. Мультсериал «Закусочная Боба» продлится до 19-го. На Fox также вернется «Американский папаша», его будут показывать до 23-го сезона.
В 2022 году в сети завирусилась фанатская теория об анимационном ситкоме «Гриффины», согласно которой семья Питера погибла, из-за чего он сошел с ума и сам выдумывает все события сериала. Пользователи массово снимали ролики в тиктоке о пугающей версии и пересматривали эпизод, который якобы ее подтверждает.