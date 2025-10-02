Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения

Джим Кэрри станет обладателем почетной награды на 51-й церемонии французской премии «Сезар» за карьерные достижения. Мероприятие состоится 27 февраля в Париже.

«Его карьера отличается исключительной многогранностью: в кино он чередует блокбастеры и авторское кино, на телевидении его трогательная и чувственная игра в сериале Showtime „Шучу“ еще раз подтвердила широту его таланта», — говорится в заявлении французской киноакадемии.

Этой престижной наградой ранее удостаивались Джулия Робертс, Кристофер Нолан, Кейт Бланшетт, Пенелопа Крус, Роберт Редфорд и Джордж Клуни.

Джим Кэрри начал карьеру в стендапе и прославился после фильмов «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой и еще тупее». «В этих фильмах он создает яркие, необузданные и незабываемые персонажи, которые стали неотъемлемой частью массовой культуры», — заявили в академии.

Затем Кэрри начал играть драматические роли в фильмах «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Человек на луне», за которые получил две премии «Золотой глобус» как лучший актер.

