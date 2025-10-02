«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом

«Убить Билла» изначально задумывался как один большой проект, однако из-за общей продолжительности более четырех часов его решили разделить на две отдельные части. Фильмы вышли с разницей в шесть месяцев, в октябре 2003-го и апреле 2004 года. В прокате они собрали более 330 млн долларов по всему миру.