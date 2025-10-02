Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Раны у животных и антисанитария: москвичи требуют закрыть контактный зоопарк в ТЦ «Кунцево-плаза»

Москвичи требуют закрыть контактный зоопарк «Белый кенгуру» на третьем этаже ТЦ «Кунцево-плаза». Соответствующая петиция размещена на Change.org и к моменту написания заметки собрала 257 подписей.

Авторы петиции отмечают, что животные в «Белом кенгуру» закрыты в тесных вольерах и выглядят подозрительно вялыми. «Кенгуру лежат на боку в полупьяном виде, кошки и дикобразы тоже странно вялые», ― отметили они.

Посетители подозревают, что животных чем-то накачивают, чтобы легче с ними справляться. В поилках кенгуру заметили плесень, а у кролика ― кровь на спине. У морских свинок и кенгуру очень длинные когти и искривленные пальцы. 

Baza приводит и другие жалобы на «Белого кенгуру»: антисанитария и невыносимая вонь в вольерах, раны у животных и жестокость ― дети замучивают зверей во время игр. Авторы обращения требуют закрыть контактный зоопарк и обеспечить животным полноценную жизнь.

Согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки. Однако бизнес обходит этот запрет, выдавая контактные зоопарки за выставки животных или легальные зоопарки. 

«Белый кенгуру» работает в «Кунцево-плаза» с 2016 года. В нем обитают дикобразы, черепахи, лемуры, носухи, рептилии, кенгуру, кролики, козы, морские свинки и кошки. 

