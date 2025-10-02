Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Эмма Стоун просит подчиненных не перерабатывать в новом отрывке из «Бугонии»
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»

Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость

Фото: Yasmina H/Unsplash

Пары, работающие из дома, чаще заводят детей, чем те, кто все дни недели находится в офисе. К такому выводу пришел англо-американский коллектив ученых, проанализировавший данные 38 стран. Статью опубликовал Static. Основные тезисы пересказало издание Newsweek.

Пары, в которых оба работают из дома хотя бы раз в неделю, в среднем в течение жизни заводят на 0,2 ребенка больше по сравнению с теми, кто работает из офиса полный рабочий день.

По словам соавтора работы профессора Стэнфорда Николаса Блума, результаты объясняются удобством совмещения карьеры и заботы о детях. Работая удаленно, ребенка можно отводить и забирать из школы, водить на кружки.

«Разрешив примерно 50% американцев работать из дома хотя бы один день в неделю, можно увеличить рождаемость в США примерно на 100 тыс. детей в год», — рассказал Блум.

В августе International Workplace Group назвала Токио лучшим городом мира для удаленной работы. Мегаполис получил столь высокую оценку благодаря высокой скорости интернета, безопасности и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать до гор, побережья и национальных парков.

В топ-10 вошли также Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Расскажите друзьям