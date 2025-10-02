Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость

Пары, работающие из дома, чаще заводят детей, чем те, кто все дни недели находится в офисе. К такому выводу пришел англо-американский коллектив ученых, проанализировавший данные 38 стран. Статью опубликовал Static. Основные тезисы пересказало издание Newsweek.
Пары, в которых оба работают из дома хотя бы раз в неделю, в среднем в течение жизни заводят на 0,2 ребенка больше по сравнению с теми, кто работает из офиса полный рабочий день.
По словам соавтора работы профессора Стэнфорда Николаса Блума, результаты объясняются удобством совмещения карьеры и заботы о детях. Работая удаленно, ребенка можно отводить и забирать из школы, водить на кружки.
«Разрешив примерно 50% американцев работать из дома хотя бы один день в неделю, можно увеличить рождаемость в США примерно на 100 тыс. детей в год», — рассказал Блум.
В августе International Workplace Group назвала Токио лучшим городом мира для удаленной работы. Мегаполис получил столь высокую оценку благодаря высокой скорости интернета, безопасности и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей быстро доехать до гор, побережья и национальных парков.
В топ-10 вошли также Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.