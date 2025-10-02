Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»

Crocs представил коллаборацию с Marvel — коллекцию Spider-Man Classic Clog. В нее вошли две пары сабо.
Первую модель выпустят в красном цвете с тканевой накладкой и глянцевыми элементами в виде паука и паутины. На детских сабо изображен принт в стиле классических комиксов, также с паутинным узором. У кроксов черная подошва.
Новинки поступят в продажу 15 октября. Цена взрослых сабо составит 75 долларов (больше 6000 рублей), детских — от 49 до 74 долларов (от 4000 до 6000 рублей).
18 ноября бренд также запустит коллаборацию с культовой сагой «Сумерки». К 17-летию выхода первого фильма выйдут две пары сабо.
Classic Platform Clog вдохновлена образом Беллы. Черные сабо на платформе украшены блестками и едва заметным теневым принтом с изображением деревьев в верхней части, символизирующим Тихоокеанский Северо-Запад, где происходит действие фильма.
Модель Twilight Classic Clog посвящена двум главным персонажам — Джейкобу и Эдварду. Морские сабо отсылают к Джейкобу, а лесные — к Эдварду. На пятке каждой туфли изображены фотографии актеров, а также джибитсы, характерные для каждого персонажа.