Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» выпустят сериал «Жизнь после смерти с Арчи»
Геопарк в Башкортостане вошел в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Сериал «Острые козырьки» получит спин-офф. Исполнительным продюсером шоу станет Киллиан Мерфи
Российский бренд одежды Yollo закроет все магазины
У хэллоуинского спецэпизода «Гриффинов» появился трейлер
Джим Кэрри получит премию «Сезар» за карьерные достижения
«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут в кино одним фильмом
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет
Ученые: удаленная работа стимулирует рождаемость
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»

Crocs выпустит сабо, вдохновленные фильмом «Человек-паук»

Фото: crocs.com

Crocs представил коллаборацию с Marvel — коллекцию Spider-Man Classic Clog. В нее вошли две пары сабо.

Первую модель выпустят в красном цвете с тканевой накладкой и глянцевыми элементами в виде паука и паутины. На детских сабо изображен принт в стиле классических комиксов, также с паутинным узором. У кроксов черная подошва.

1/7
crocs.com
2/7
crocs.com
3/7
crocs.com
4/7
crocs.com
5/7
crocs.com
6/7
crocs.com
7/7
crocs.com

Новинки поступят в продажу 15 октября. Цена взрослых сабо составит 75 долларов (больше 6000 рублей), детских — от 49 до 74 долларов (от 4000 до 6000 рублей).

18 ноября бренд также запустит коллаборацию с культовой сагой «Сумерки».  К 17-летию выхода первого фильма выйдут две пары сабо.

Classic Platform Clog вдохновлена образом Беллы. Черные сабо на платформе украшены блестками и едва заметным теневым принтом с изображением деревьев в верхней части, символизирующим Тихоокеанский Северо-Запад, где происходит действие фильма.

Модель Twilight Classic Clog посвящена двум главным персонажам — Джейкобу и Эдварду. Морские сабо отсылают к Джейкобу, а лесные — к Эдварду. На пятке каждой туфли изображены фотографии актеров, а также джибитсы, характерные для каждого персонажа.

Расскажите друзьям