В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова

Центр «Мира» в Суздале представил октябрьскую программу «Сны о ком-то большем», посвященную памяти трех выдающихся театральных режиссеров — Роберта Уилсона, Юрия Бутусова и Бориса Юхананова. В течение шести октябрьских выходных в культурном центре пройдут просмотры видеозаписей спектаклей и фильмов и беседы с театроведами.