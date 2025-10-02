В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова

Центр «Мира» в Суздале представил октябрьскую программу «Сны о ком-то большем», посвященную памяти трех выдающихся театральных режиссеров — Роберта Уилсона, Юрия Бутусова и Бориса Юхананова. В течение шести октябрьских выходных в культурном центре пройдут просмотры видеозаписей спектаклей и фильмов и беседы с театроведами.
Цикл отроется 11 октября встречей «Театр-сновидение» о визуальном театре Роберта Уилсона. В программе — показ записи спектакля «Мессия», созданной по оратории Генделя и показанной на зальцбургской Неделе Моцарта в 2020 году. Просмотр сопроводит беседа с театроведом Юлией Клейман.
18 октября пройдет вечер памяти Юрия Бутусова — «Театр чувства». Он начнется с концерта выпускников его мастерской: Федора Бычкова, Александра Трачевского и Ван Шеня. После зрители увидят запись спектакля «Добрый человек из Сезуана». Показ сопроводит беседа с театроведом Алисой Литвиновой.
Завершится программа двумя встречами памяти Бориса Юхананова. 25 октября исследователь Егор Зернов прочтет лекцию о киноязыке режиссера и представит его киноработы — фильмы «Сумасшедший принц: игра в ХО» и «Сумасшедший принц: Фассбиндер».
На следующий день, 26 октября, театровед Кристина Матвиенко раскроет концепции театра полноты и новой процессуальности, а после состоится показ кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио».
Инициатива центра «Мира» посвящена памяти трех режиссеров, ушедших этим летом. «Афиша Daily» публиковала тексты в память о каждом из них — о Роберте Уилсоне, Борисе Юхананове и Юрии Бутусове.